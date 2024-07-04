Українські підрозділи відступили з мікрорайону Канал у Часовому Ярі, адже утримувати його недоцільно через руйнування українських позицій.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемаратону.

За його словами, подальше утримання мікрорайону загрожувало життю українських військових, тому командування вирішило відвести війська на більш захищені та підготовлені позиції.

«Однак і там ворог не припиняє своїх активних бойових дій. У нього є якісь певні дедлайни, які він не може виконати вже кілька місяців, — взяти місто Часів Яр і повісити своє триколорне ганчір’я», — сказав Волошин.

Лише за минулу добу було зафіксовано 238 обстрілів міста зі всіх видів озброєння. Більшість із них припадають на південну частину Часового Яру.

Ще напередодні аналітики проєкту Deep State написали про окупацію мікрорайону Канал, зазначивши, що його «повністю стерто». Там стверджували, що утримання мікрорайону в умовах проблем із логістикою збільшило б втрати.