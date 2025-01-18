Сили оборони України завдали авіаудару по території вогнетривкого комбінату в Часовому Яру, що підтверджує його захоплення російськими військами.

Про це повідомило видання “Українська правда” з посиланням на поінформованого співрозмовника на напрямку.

Територія комбінату була надійним укріпленням для українських військових, тому його втрата означає відступ у житлову, побиту обстрілами забудову.

За даними співрозмовника видання, Сили оборони України зараз контролюють близько 30% території Часового Яру.

А те, що Сили оборони завдали авіаудару по території Часовоярського вогнетривкого комбінату, підтверджує перехід комбінату під контроль російської армії, — стверджує видання.