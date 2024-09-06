Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
Зазначається, що російські окупанти просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.
Кількома днями раніше аналітики писали про те, що ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.
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