Українські сили відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці та біля Липців. Водночас є деякі просування й у ворога.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

Зазначається, що російські окупанти просунулися біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці.

Кількома днями раніше аналітики писали про те, що ворог просунувся біля Пречистівки, Сухої Балки та в Дружбі.