У ніч проти 10 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», протирадіолокаційною ракетою Х-31П та 46 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони збили 38 безпілотників.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Так, ракету «Іскандер-М» випустили з тимчасово окупованого Криму, а ракету Х-31П — з акваторії Чорного моря. Ударні дрони росіяни запустили з Курська та Єйська рф.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Унаслідок протиповітряного бою збито 38 ударних дронів. Окрім того, три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України: один — у напрямку росії, два — в напрямку окупованої Луганщини. Ще три ворожі цілі локаційно втрачені на території України.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях.