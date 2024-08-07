Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.
Окупанти запускали ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Єйська у Росії.
У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники збили у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.
Для знищення “шахедів” застосували сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил.
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