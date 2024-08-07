Сили оборони уночі проти 7 серпня виявили та супроводили 30 ударних безпілотників, які росіяни запускали по Україні. Всі дрони збили.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Окупанти запускали ударними БпЛА типу Shahed із районів Приморсько-Ахтарська та Єйська у Росії.

У результаті протиповітряного бою усі ворожі безпілотники збили у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській областях.

Для знищення “шахедів” застосували сили та засоби мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних підрозділів та РЕБ Повітряних Сил.