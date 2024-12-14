Про це повідомила це Київська міська військова адміністрація.
Повітряна тривога у столиці оголошувалася двічі і сумарно тривала три з половиною години. Дрони заходили хвилями і з різних напрямків.
“Дрони заходили хвилями і з різних напрямків. Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.
Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих”, — йдеться в дописі, посилаючись на дані голови КМВА Сергія Попка.
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