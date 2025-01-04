Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
“Протягом поточної доби (із 11.00 4 січня) противник атакував 30-ма ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами різних типів із північно-східного напрямку”, — ідеться у повідомленні.
Станом на 20.00 збито 14 ворожих БпЛА, 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені, без негативних наслідків.
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