Українські сили продовжили просування на території Курської області. Водночас й російські сили мають локальні успіхи на Курщині та Донеччині.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

“Сили Оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів. Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами”, — йдеться у повідомленні.

Також російські війська просунулися в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську.

Напередодні проєкт повідомляв про те, що окупанти просунулися у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки на Донеччині.