Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState.
“Сили Оборони зайняли Вітряно, Дуровку та частину Журавлів. Ворог окупував Галицинівку та Снагость з навколишніми селами”, — йдеться у повідомленні.
Також російські війська просунулися в бік Любимівки, біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, в Синьківці, Нью-Йорку та Українську.
Напередодні проєкт повідомляв про те, що окупанти просунулися у Макіївці, Красногорівці, Гродівці, а також біля Піщаного та Пречистівки на Донеччині.
- Війська РФ просунулися біля 3 населених пунктів на Донеччині, — DeepState
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