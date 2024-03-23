Повідомляє Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні

Протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 88 ракетних та 143 авіаційних удари, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне, де ворог за підтримки авіації 28 разів намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку окупанти 10 разів за підтримки авіації атакували позиції захисників у районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного в Запорізькій області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби росіяни здійснили 2 штурми позицій українських військ.

Разом з тим протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 4 важливих об’єктах окупантів.