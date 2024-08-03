Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За даними відомства, в результаті влучання човен затонув на місці. Відомо, що човен “Ростов-на-Дону” був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.
Надалі здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.
“Знищення “Ростов-на-Дону” черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря”, — наголошується у повідомлені.
Довідково. Підводний човен Б-237 “Ростов-на-Дону” (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу “Kilo”, здатних застосовувати ракети “Калібр”.
- “Цілей вистачить”: Офіс Президента обіцяє потужну відповідь по території Росії
- Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, – Зеленський
- Українські військові знищили російський Су-25, — ОСУВ “Хортиця”