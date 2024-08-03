У п'ятницю, 2 серпня, підрозділи ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил ЗСУ суттєво пошкоджено чотири пускові установки ЗРК "Тріумф". Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен російського чорноморського флоту "Ростов-на-Дону".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, в результаті влучання човен затонув на місці. Відомо, що човен “Ростов-на-Дону” був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень.

Надалі здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів.

“Знищення “Ростов-на-Дону” черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря”, — наголошується у повідомлені.

Довідково. Підводний човен Б-237 “Ростов-на-Дону” (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу “Kilo”, здатних застосовувати ракети “Калібр”.