Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Сили оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання проти російських загарбників. Нещодавно було завдано удару по аеродрому Морозовськ, внаслідок чого зафіксовано влучання в склади боєприпасів, включаючи керовані авіаційні бомби.
Також атаковано нафтобази та об’єкти зберігання пального в Белгородській, Курській та Ростовській областях, зокрема, зафіксовано загоряння резервуарів з нафтопродуктами.
Ці дії спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської армії та примушення агресора до припинення збройної агресії проти України.
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