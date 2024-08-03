Сили оборони України продовжують ефективну боротьбу з російськими загарбниками. Сьогодні вночі було завдано удар по аеродрому Морозовськ у Ростовській області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання проти російських загарбників. Нещодавно було завдано удару по аеродрому Морозовськ, внаслідок чого зафіксовано влучання в склади боєприпасів, включаючи керовані авіаційні бомби.

Також атаковано нафтобази та об’єкти зберігання пального в Белгородській, Курській та Ростовській областях, зокрема, зафіксовано загоряння резервуарів з нафтопродуктами.

Ці дії спрямовані на підрив воєнно-економічного потенціалу російської армії та примушення агресора до припинення збройної агресії проти України.