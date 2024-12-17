У ніч на 17 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну, запустивши 31 ударний безпілотник, зокрема дрони типу "Shahed". Запуски відбувалися з районів Брянська та Орла.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

“Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Результати бойової роботи:

Збито 20 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.

Ще 10 безпілотників локаційно втрачено та не досягли своїх цілей.

Один ворожий дрон все ще залишається у повітрі.

Жодного влучання зафіксовано не було, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.