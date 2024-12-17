Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

“Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.

Результати бойової роботи:

  • Збито 20 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
  • Ще 10 безпілотників локаційно втрачено та не досягли своїх цілей.
  • Один ворожий дрон все ще залишається у повітрі.

Жодного влучання зафіксовано не було, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.