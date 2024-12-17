Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
“Повітряний напад відбивають авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України”, — йдеться у повідомленні.
Результати бойової роботи:
- Збито 20 ударних дронів у Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській та Черкаській областях.
- Ще 10 безпілотників локаційно втрачено та не досягли своїх цілей.
- Один ворожий дрон все ще залишається у повітрі.
Жодного влучання зафіксовано не було, інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.
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