Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Також в повідомленні йдеться про те, що частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною.

“Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони — не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо”, — йдеться в дописі.

Внаслідок російського удару ракетами та ударними БпЛА уражено цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури.

“Влучання ракети Х-22 у житловий будинок в Полтаві, обстріл «балістикою» історичного центру Одеси є черговим свідченням варварства і тероризму російського керівництва. Також у ніч на 1 лютого противник атакував українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях.

Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту повітряного простору держави”, — додають в повітряних силах.