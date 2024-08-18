18 серпня сили оборони України знищили вісім російських безпілотників Shahed та п'ять ракет.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

18 серпня російські війська атакували Україну, використовуючи балістичні ракети з Курської та Воронезької областей, а також крилаті та керовані авіаційні ракети і ударні БПЛА типу Shahed.

Повітряні Сили виявили 16 засобів повітряного нападу, серед яких були 1 балістична ракета «Іскандер-М», 2 ракети KN-23, 2 керовані ракети Х-59, 3 крилаті ракети та 8 БПЛА «Shahed-131/136».

Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними військами та іншими підрозділами Сил оборони України було збито 13 повітряних цілей у Київській, Сумській та Полтавській областях, зокрема 2 балістичні ракети, 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

Інші ракети не досягли своїх цілей, без людських втрат та потерпілих.