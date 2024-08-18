Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.
18 серпня російські війська атакували Україну, використовуючи балістичні ракети з Курської та Воронезької областей, а також крилаті та керовані авіаційні ракети і ударні БПЛА типу Shahed.
Повітряні Сили виявили 16 засобів повітряного нападу, серед яких були 1 балістична ракета «Іскандер-М», 2 ракети KN-23, 2 керовані ракети Х-59, 3 крилаті ракети та 8 БПЛА «Shahed-131/136».
Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними військами та іншими підрозділами Сил оборони України було збито 13 повітряних цілей у Київській, Сумській та Полтавській областях, зокрема 2 балістичні ракети, 3 крилаті ракети та 8 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
Інші ракети не досягли своїх цілей, без людських втрат та потерпілих.
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