У ніч проти 22 серпня російські війська атакували Україну 10 ударними дронами типу Shahed, а також балістичними та протирадіолокаційною ракетами. Українська протиповітряна оборона збила два ворожих безпілотники, а більшість ракет не змогли долетіти до цілей.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Так, росіяни випустили 10 «шахедів» із Курського напрямку. Окупанти намагалися атакувати ними позиції Сил оборони на прифронтових територіях Харківщини. Протиповітряна оборона знищила два дрони, ще два — локаційно втрачені.

Також росіяни випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П з повітряного простору над Чорним морем та дві балістичні ракети «Іскандер-М» із Бєлгородської області та Криму. Унаслідок активної протидії більшість ворожих ракет не досягли цілей. Попередньо, обійшлося без жертв і серйозних наслідків.