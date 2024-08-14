Вночі в Курській області (РФ) українські зенітні ракетні війська знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 під час виконання бойового завдання.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вночі в Курській області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Операції з ліквідації окупантів та їхньої техніки продовжуються.

Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого.

Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.

Нагадаємо, що російське Міноборони традиційно повторило заяви про буцімто “зупинку спроб прориву” просування українських сил на Курщині.