Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Вночі в Курській області (РФ) зенітні ракетні війська Повітряних Сил ЗС України знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Операції з ліквідації окупантів та їхньої техніки продовжуються.
Су-34 — радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в ДКБ Сухого.
Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника.
Нагадаємо, що російське Міноборони традиційно повторило заяви про буцімто “зупинку спроб прориву” просування українських сил на Курщині.
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