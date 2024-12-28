Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
“26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил рф в Орловській області. Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе “Shahed”, який складався з низки бетонних захищених споруд”, — йдеться в дописі.
Зазначено, що ця бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.
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