У ніч проти неділі, 7 квітня, росіяни вчергове атакували територію Україну. Для цього ворог залучив 17 ударних БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні безпілотники були знищені.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

У відомстві також зазначили, що напередодні російські війська завдали по Україні 10 ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснили 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і цивільних об’єктах нашої держави.

Також відомо, що під час нічної атаки один із безпілотників влучив у приватний будинок у Харкові. Там виникла пожежа. Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня російські війська атакували Україну 32 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ), а також шістьма ракетами різних типів, зокрема трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області. Сили ППО звітували про знищення трьох крилатих ракет і 28 ударних безпілотників.