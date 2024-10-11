Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“У ніч на 11 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, РФ)“, — йдеться у повідомленні.

Для відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 11:00 у результаті протиповітряного бою вдалося збити 29 ворожих БПЛА в Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії.

Наразі чотири безпілотники все ще перебувають у повітряному просторі України, і бойова робота триває.