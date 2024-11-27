У ніч на 27 листопада 2024 року російські сили здійснили масштабну атаку на Україну за допомогою 89 ударних безпілотників типу «Shahed» та апаратів невстановленого типу. Запуски здійснювалися з території Орловської, Брянської, Курської областей РФ, а також Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

У боротьбі з ворожими дронами використовувалися авіація, зенітні ракетні системи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

“Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила 36 ворожих дронів у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях”, – йдеться у повідомленні.

Ще 48 безпілотників, ймовірно, були нейтралізовані засобами РЕБ, через що втратили керування. П’ять апаратів залишили повітряний простір України, повернувшись у напрямку Білорусі, Росії та окупованих територій.

Падіння уламків збитих дронів у Київській області спричинило пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, а також особистого майна громадян. На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок інциденту немає. Сили оборони продовжують посилювати захист українського неба.