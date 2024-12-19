У ніч на 19 грудня українські Сили ППО успішно відбили масштабну атаку противника із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Противник атакував територію України, використовуючи 85 ударних безпілотників типу «Shahed» та інших моделей, а також завдав ракетних ударів балістичними ракетами «Іскандер-М» із Криму й Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з повітряного простору Курської області. Загалом удари здійснювалися з районів Брянська, Курська, Міллерово та Орла.

Сили оборони України, зокрема авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи, активно протистояли атакам. Станом на ранок 19 грудня було підтверджено збиття 45 ударних безпілотників, а ще 40 дронів втратили контроль і не досягли цілей.

“Внаслідок активної протидії Сил оборони 40 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків”, – зазначили у Повітряних силах.

Зафіксовано пошкодження приватних і багатоквартирних будинків, а також муніципальної інфраструктури у Сумській та Дніпропетровській областях, утім, обійшлося без жертв і постраждалих. Влучань дронів у цілях не зафіксовано, додаткових руйнувань чи втрат немає.