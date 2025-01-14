Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Українські оборонці збили 58 ворожих безпілотників, серед яких — 48 ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотники інших типів.
Вони були знищені в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.
Також повідомляється, що 21 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків.
Наслідки атаки
Збиті ворожі БПЛА спричинили збитки в таких регіонах, як Сумщина, Київщина, Житомирщина, Харківщина та Черкащина. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, автомобілі та майно громадян. На щастя, попередньо повідомляється, що жертв немає, а постраждалим надається медична допомога.
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