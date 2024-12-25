У ніч на 25 грудня 2024 року російські окупанти завдали масштабного комбінованого удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України. Атака включала використання ракет повітряного, наземного та морського базування, а також ударних дронів типу «Shahed» і дронів-імітаторів інших видів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Радіотехнічними військами Повітряних Сил України було виявлено та супроводжено 184 повітряні цілі ворога. Серед них:

2 балістичні ракети KN-23 (пуск із Воронезької області);

10 зенітних керованих ракет С-300/С-400 (пуск із Бєлгородської області);

12 крилатих ракет «Калібр» (пуск із Чорного моря);

50 крилатих ракет Х-101/Х-55см (пуск із Волгоградської області та Каспійського моря);

4 авіаційні ракети Х-59/Х-69 (пуск із Бєлгородської області);

106 ударних дронів типу «Shahed» і дронів-імітаторів (запущені з Брянська, Міллерова, Орла та Приморсько-Ахтарська).

До відбиття атаки залучили зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, а також засоби радіоелектронної боротьби.

“За попередніми даними, станом на 12:00 підтверджено збиття 113 повітряних цілей, зокрема 55 крилатих ракет Х-101, Х-55см, «Калібр», 4 авіаційних ракет Х-59/Х-69, а також 54 ударних дронів типу «Shahed». Ще 52 дрони не досягли цілей і були втрачені локаційно”, – йдеться у повідомленні.

Масована атака ворога була спрямована на енергетичну інфраструктуру в різних областях країни, зокрема на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Є зафіксовані пошкодження об’єктів, і внаслідок обстрілів виникли ураження.

Українські Повітряні Сили продовжують виконувати завдання із захисту неба над країною та готові до відбиття подальших атак агресора.