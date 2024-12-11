Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що обидві ракети були запущені з акваторії Азовського моря, але їх вдалося перехопити завдяки оперативній роботі української протиповітряної оборони.

“Сьогодні, близько 11:00, противник завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Дніпропетровщині із акваторії Азовського моря. Обидві ракети збито протиповітряною обороною”, – йдеться у повідомленні.

Завдяки професійній роботі українських військових черговий ворожий обстріл не досягнув поставленої мети.

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