У ніч проти 18 липня російські війська атакували Україну ударними дронами Shahed-131/136 та трьома авіаційними ракетами. Українська протиповітряна оборона знищила усі безпілотники та 2 з 3 ракет.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

«Шахеди» росіяни запускали з Курської області РФ, а авіаційні ракети — дві Х-59 та одну Х-35 — з південного напрямку.

Відбивали повітряну атаку мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті бойової роботи вдалося збити усі «шахеди» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

На Полтавщині російські війська атакували Кременчуцький район. Пошкоджень зазнали цивільний будинок і подвір’я. Минулося без постраждалих.

На Дніпропетровщині сили ППО збили 2 ракети та 5 дронів. Ворог намагався атакувати Синельниківський район.