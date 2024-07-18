Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
«Шахеди» росіяни запускали з Курської області РФ, а авіаційні ракети — дві Х-59 та одну Х-35 — з південного напрямку.
Відбивали повітряну атаку мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті бойової роботи вдалося збити усі «шахеди» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.
На Полтавщині російські війська атакували Кременчуцький район. Пошкоджень зазнали цивільний будинок і подвір’я. Минулося без постраждалих.
На Дніпропетровщині сили ППО збили 2 ракети та 5 дронів. Ворог намагався атакувати Синельниківський район.
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