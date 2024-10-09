У ніч проти 9 жовтня російські війська атакували Україну трьома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 та 22 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони збили 21 безпілотник.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що балістичними ракетами ворог вдарив по Полтавщині, а запустив їх із Курської області. Ударні дрони росіяни запустили із Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою вдалося збити 21 ворожий дрон в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії.