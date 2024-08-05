Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

За його даними, росіяни запустили ударні дрони із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в рф.

Усі повітряні цілі вдалося збити у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. До відбиття атаки залучали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та засоби РЕБ Повітряних сил.