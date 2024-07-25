Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Окупанти атакували об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема південь Одеської області та центральні регіони України.

Відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних дронів у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Київської, Сумської, Житомирської та Черкаської областей.

Ще три «шахеди», за даними командувача Повітряних сил, локаційно втрачені після перетину кордону з Румунією. Зазначимо, що подібний випадок трапився і під час атаки в ніч проти 24 липня.