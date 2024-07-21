Вночі 21 липня сили протиповітряної оборони збили 35 російських ударних БПЛА типу Shahed, а завдяки активній протидії керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук.

За його словами, цієї ночі росіяни завдали ударів по Україні трьома балістичними ракетами “Іскандер-М” із Курської області і тимчасово окупованого Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області і 39 ударними БПЛА типу Shahed із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ і Крим.

Під час нічної атаки радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України.

До відбиття повітряного нападу залучались підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряній обороні вдалося збити 35 дронів типу Shahed. Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей, підкреслив Олещук.

Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.