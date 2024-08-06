Сили протиповітряної оборони в ніч на 6 липня знищили чотири російські ракети та 15 із 16 ударних дронів типу Shahed.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

У ніч на 6 серпня 2024 року ворог ударив чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Київщині із Воронезької області Російської Федерації, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 16 ударними БпЛА типу Shahed із напрямків мис Чауда – Крим, Курськ – РФ.

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил.

В результаті протиповітряного бою збито дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 15 ударних БпЛА у Київській, Херсонській, Миколаївській та Хмельницькій областях.