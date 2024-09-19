У ніч проти 19 вересня російські війська атакували Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 42 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони збили всі дрони та ракету.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни запускали С-300/С-400 із Бєлгородської області рф, ракету Х-59/Х-69 — із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запоріжжя, а «шахеди» — з Приморсько-Ахтарська та Курська.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони. У результаті протиповітряного бою збили всі 42 ударні дрони.

Також на східному напрямку вдалося збити керовану авіаційну ракету Х-59/69. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.