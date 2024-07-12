Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Крилаті ракети росіяни запускали з Саратовської області, а дрони — з Приморсько-Ахтарська, Курської області РФ.
“Основний напрямок удару – Старокостянтинів. До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби”, — йдеться у повідомленні.
Сили ППО збили ракети у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях та 11 “шахедів” та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.
“Решта вісім безпілотників локаційно втрачено. Імовірно, з метою перевантаження ППО, ворог використовує імітатори ударних БпЛА. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила”, — повідомили у ПС.
У Повітряних силах закликали, у разі виявлення підозрілих предметів самостійно не вчиняти жодних дій, а терміново повідомляти про їх місце знаходження поліцію, ДСНС чи місцеву адміністрацію
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