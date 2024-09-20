Цієї ночі Сили ППО ліквідували 61 ударний БпЛА типу "Shahed" та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

“У ніч на 20 вересня 2024 року російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу “Shahed” (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – РФ)”, — йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито 61 ударний безпілотник і одна керована авіаційна ракета Х-59. Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.