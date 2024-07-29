У ніч на 29 липня 2024 року ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10 ударними БпЛА типу «Shahed» із мису Чауда – Крим.

Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомлялося, у низці областей України в ніч на 29 липня оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.