Про це у Телеграмі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА «Shahed-131/136». Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як повідомлялося, у низці областей України в ніч на 29 липня оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.