Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив у Телеграмі.
Удар був здійснений з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).
Олещук наголосив, що у результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.
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