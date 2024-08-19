У ніч на 19 серпня російські загарбники завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

Про це командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив у Телеграмі.

Удар був здійснений з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська (РФ).

Олещук наголосив, що у результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.