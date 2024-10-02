У ніч на 2 жовтня 2024 року російські війська здійснили атаку на Україну за допомогою 32 ударних дронів типу "Shahed". Запуски були проведені з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Під час протиповітряного бою Сили оборони України збили 11 дронів у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях, використовуючи авіацію, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи.

Чотири ворожі БпЛА покинули повітряний простір України, прямуючи в бік Росії. Завдяки діям РЕБ було локалізовано 10 ударних дронів у північних та центральних регіонах, інформація про їх місцеперебування уточнюється.