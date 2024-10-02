Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Під час протиповітряного бою Сили оборони України збили 11 дронів у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях, використовуючи авіацію, зенітні ракетні підрозділи, РЕБ та мобільні вогневі групи.
Чотири ворожі БпЛА покинули повітряний простір України, прямуючи в бік Росії. Завдяки діям РЕБ було локалізовано 10 ударних дронів у північних та центральних регіонах, інформація про їх місцеперебування уточнюється.
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