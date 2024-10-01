Про це повідомляють Повітряні сили.

Увечері понеділка, 30 вересня, російська окупаційна армія запустила по території України ударні безпілотники типу Shahed. Також були зафіксовані пуски КАБ.

Зазначається, що ворог запустив 32 ударних БПЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська, Курська та Чауди.

У результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях.