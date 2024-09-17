У ніч проти 17 вересня російські війська атакували Україну 51 ударним дроном типу Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони збили 34 безпілотники.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Російські війська запустили «шахеди» з Курська, Єйська, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. У результаті протиповітряного бою вдалося збити 34 ударні дрони.

Окрім цього, внаслідок активної протидії засобів РЕБ 12 «шахедів» були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулися в Росію.

Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.