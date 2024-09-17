Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Російські війська запустили «шахеди» з Курська, Єйська, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. У результаті протиповітряного бою вдалося збити 34 ударні дрони.
Окрім цього, внаслідок активної протидії засобів РЕБ 12 «шахедів» були локаційно втрачені у кількох регіонах України. Ще два ворожі ударні безпілотники повернулися в Росію.
Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.