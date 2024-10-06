Про це повідомили Повітряні сили України.
У ніч на 6 жовтня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами різних типів. Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:
– 2 балістичні ракети Іскандер-М;
– 1 крилату ракету Іскандер-К;
– 1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
– 87 БпЛА типу «шахед».
В результаті протиповітряного бою збито дві ракети та 56 ворожих ударних БпЛА типу «Shahed» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
25 безпілотників БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється.
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