Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

У ніч на 22 квітня 2024 року противник атакував сьома ударними БпЛА типу “Shahed-131/136” із мису Чауда – Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

“У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”, – йдеться у повідомленні.

Усі безпілотники збито на Одещині.