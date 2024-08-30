У ніч проти 30 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та 18 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих безпілотників.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Так, балістичну ракету росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а ударні дрони — з Приморсько-Ахтарська та Курська, що у рф.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони. Унаслідок бойової роботи вдалося знищити 12 «шахедів», ще 4 — локаційно втрачені (впали самостійно).

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.