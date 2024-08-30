Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Так, балістичну ракету росіяни запустили з тимчасово окупованого Криму, а ударні дрони — з Приморсько-Ахтарська та Курська, що у рф.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони. Унаслідок бойової роботи вдалося знищити 12 «шахедів», ще 4 — локаційно втрачені (впали самостійно).
Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.
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