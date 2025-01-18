У ніч на 18 січня росіяни атакували Україну 39 ударними БпЛА типу “Shahed” і безпілотниками-імітаторами. Також ворог застосував чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 08:00 суботи, 18 січня, підтверджено збиття двох балістичних ракет “Іскандер-М”/KN-23 на Київщині та 24-х ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях.

Ще 14 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не призвели до негативних наслідків.

“На жаль, внаслідок ворожого удару по Києву загинули люди — збиті балістичні ракети упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін”, – йдеться у повідомленні.

Також суботнім ранком росіяни атакували балістикою середмістя Запоріжжя. Зафіксовано удар по одному з підприємств міста, також пошкоджено будинки й транспортні засоби. Внаслідок атаки постраждало восьмеро людей, одна жінка знаходиться в тяжкому стані.