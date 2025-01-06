У ніч на 6 січня російська армія атакувала Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59, 128 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами різних типів. Ракети запускали із південного напрямку, а безпілотники були випущені з напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ворожих ударних БПЛА типу “Shahed” і безпілотників інших типів в Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

Зазначається, що 49 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не спричинили негативних наслідків.

Однак, через падіння збитих БПЛА пошкоджено будівлі підприємств, установ та приватні будинки в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Київській областях. Попередньо жертв і постраждалих немає.