Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ворожих ударних БПЛА типу “Shahed” і безпілотників інших типів в Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.
Зазначається, що 49 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені та не спричинили негативних наслідків.
Однак, через падіння збитих БПЛА пошкоджено будівлі підприємств, установ та приватні будинки в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Київській областях. Попередньо жертв і постраждалих немає.
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