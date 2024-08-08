Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
У ніч на 8 серпня 2024 року противник здійснив ракетні удари по Харківщині, використавши балістичні ракети «Іскандер-М», керовані авіаційні ракети Х-59 та ударні БпЛА Shahed.
У відповідь, Сили оборони України за допомогою мобільних вогневих груп, зенітних ракетних військ та підрозділів РЕБ знищили дві ракети Х-59 та чотири БпЛА в Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
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