Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із окупованого Криму, двома крилатими ракетами Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу Shahed (район пуску: Приморсько-Ахтарськ – РФ).
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою було збито 24 ударних БпЛА. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, ще три ворожих БпЛА було локаційно втрачено внаслідок протидії РЕБ Сил оброни України.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
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