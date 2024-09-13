У ніч проти 13 вересня російські війська атакували Україну 26 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони знищили 24 ворожі безпілотники.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Росіяни запустили ударні дрони з Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збили 24 ударні дрони. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Станом на 09.00 один безпілотник ще залишається в повітряному просторі, працює ППО.