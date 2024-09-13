Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Росіяни запустили ударні дрони з Приморсько-Ахтарська у РФ та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збили 24 ударні дрони. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.
Станом на 09.00 один безпілотник ще залишається в повітряному просторі, працює ППО.
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