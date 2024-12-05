У ніч на 5 грудня російські військові здійснили масштабну атаку по території України, використовуючи 44 ударні безпілотники, включаючи тип "Shahed". Для запусків ворог застосував райони Орловської та Курської областей.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Зазначається, що по Дніпропетровській області було завдано удару двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із території Ростовської області.

Підрозділи Повітряних сил України, разом із силами оборони, змогли збити 30 ворожих дронів у кількох областях, серед яких Київська, Харківська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Одеська та інші. Частина безпілотників не була перехоплена, 12 із них втрачено локаційно, а один вийшов за межі контрольованого простору в бік Білорусі.

“Мобільні вогневі групи та засоби РЕБ працювали на максимумі для забезпечення захисту ключових регіонів України від загрози з повітря”, – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на високу активність засобів протиповітряної оборони, певна кількість дронів все ж подолала систему захисту, проте масштаби уражень вдалося суттєво зменшити завдяки злагодженій роботі оборонців.