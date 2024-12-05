Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Зазначається, що по Дніпропетровській області було завдано удару двома балістичними ракетами “Іскандер-М” із території Ростовської області.
Підрозділи Повітряних сил України, разом із силами оборони, змогли збити 30 ворожих дронів у кількох областях, серед яких Київська, Харківська, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Одеська та інші. Частина безпілотників не була перехоплена, 12 із них втрачено локаційно, а один вийшов за межі контрольованого простору в бік Білорусі.
“Мобільні вогневі групи та засоби РЕБ працювали на максимумі для забезпечення захисту ключових регіонів України від загрози з повітря”, – йдеться у повідомленні.
Незважаючи на високу активність засобів протиповітряної оборони, певна кількість дронів все ж подолала систему захисту, проте масштаби уражень вдалося суттєво зменшити завдяки злагодженій роботі оборонців.
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