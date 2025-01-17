Сьогодні вночі, 17 січня, російська армія запустила по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 50 ударних БПЛА типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Атака була здійснена з п'яти напрямків: Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ та Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 33 ворожих БПЛА у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Атака мала наслідки для інфраструктури: влучання ворожих безпілотників пошкодило підприємства на Одещині. Унаслідок падіння збитих БПЛА, будівлі установ, приватних підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

Водночас 9 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Один з БПЛА вийшов за межі повітряного простору України в напрямку Румунії.