Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у десяти областях України, а саме, у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.
Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків) через активну протидію Сил оборони.
Разом з тим, уламки збитих БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — там пошкоджено приватні будинки, а постраждалим людям надається допомога.
За даними Сумської ОВА, цієї ночі у небі над Сумщиною було збито 18 ворожих БпЛА типу “Шахед”, а загалом з початку 2025 року підрозділами ППО області вже знищено 35 російських безпілотників.
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