У ніч на 4 січня 2025 року російські війська здійснили атаку на Україну, запустивши 81 ударний БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори різних типів. Напад був здійснений з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 34 ударних БпЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів у десяти областях України, а саме, у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

Ще 47 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків) через активну протидію Сил оборони.

Разом з тим, уламки збитих БпЛА завдали шкоди на Чернігівщині та Сумщині — там пошкоджено приватні будинки, а постраждалим людям надається допомога.

За даними Сумської ОВА, цієї ночі у небі над Сумщиною було збито 18 ворожих БпЛА типу “Шахед”, а загалом з початку 2025 року підрозділами ППО області вже знищено 35 російських безпілотників.