У ніч на 6 листопада 2024 року, починаючи з 20:00 попереднього дня, російські війська здійснили масовану повітряну атаку на територію України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

З акваторії Чорного моря по Одеській області було запущено дві керовані авіаційні ракети типу Х-59 і Х-31П, а також 63 ударні дрони типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу з напрямків Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ) та Чауда (Крим).

На атаку оперативно відреагували українські сили ППО, зокрема зенітні ракетні підрозділи, авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, а також підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Завдяки скоординованим діям в Одесі, Миколаївській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Запорізькій областях було підтверджено збиття 38 ворожих безпілотників.

Крім того, зафіксовано втрату ще 20 дронів у різних регіонах України, а два були нейтралізовані безпосередньо в повітряному просторі країни. Операції з відбиття атаки тривають, українські військові продовжують бойову роботу для захисту повітряного простору.